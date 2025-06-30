Мужчине запретили купаться в море в Актау

Житель Актау с семьей оказался в центре скандала на набережной 14 микрорайона. Спасатели запретили ему купаться в море, несмотря на жару и находившихся поблизости других отдыхающих, передает Lada.kz.

Инцидент произошел вчера, 29 июня, напротив торгового центра "Астана". По словам главы семьи, он уже находился в воде, когда издалека услышал окрик спасателя.

Подойдя к нему, он вручил памятку о правилах поведения на воде и услышал о запрете купания на данной территории.

"Все вокруг спокойно купаются. Всю жизнь ходили сюда, и тут вдруг нельзя. Это абсурд!" - возмутился он.

Памятка от спасателя. Фото: lada.kz

В ДЧС Мангистауской области объяснили, что место напротив ТЦ "Астана" не входит в список официально запрещенных зон для купания, но и не является оборудованным пляжем, а значит - купаться здесь нельзя.

Ранее в Актау 14-летний мальчик упал в море в необорудованном для купания месте и начал тонуть, но его заметил случайный прохожий, который спас подростка. Мальчика передали бригаде скорой помощи.

Позже аким Актау Абилкаир Байпаков наградил молодых людей за спасение подростка, едва не утонувшего в Каспийском море. Он вручил им специальные подарки.

Также сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау. Он оказался на удаленной от пляжа территории.