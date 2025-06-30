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    Мужчине запретили купаться в море в Актау

    Опубликовано:

    Мужчине запретили купаться
    Памятка, которую вручил спасатель. Фото: lada.kz

    Житель Актау с семьей оказался в центре скандала на набережной 14 микрорайона. Спасатели запретили ему купаться в море, несмотря на жару и находившихся поблизости других отдыхающих, передает Lada.kz.

    Инцидент произошел вчера, 29 июня, напротив торгового центра "Астана". По словам главы семьи, он уже находился в воде, когда издалека услышал окрик спасателя.

    Подойдя к нему, он вручил памятку о правилах поведения на воде и услышал о запрете купания на данной территории.

    "Все вокруг спокойно купаются. Всю жизнь ходили сюда, и тут вдруг нельзя. Это абсурд!" - возмутился он.

    Мужчине запретили плавать в море
    Памятка от спасателя. Фото: lada.kz

    В ДЧС Мангистауской области объяснили, что место напротив ТЦ "Астана" не входит в список официально запрещенных зон для купания, но и не является оборудованным пляжем, а значит - купаться здесь нельзя.

    Ранее в Актау 14-летний мальчик упал в море в необорудованном для купания месте и начал тонуть, но его заметил случайный прохожий, который спас подростка. Мальчика передали бригаде скорой помощи.

    Позже аким Актау Абилкаир Байпаков наградил молодых людей за спасение подростка, едва не утонувшего в Каспийском море. Он вручил им специальные подарки.

    Также сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау. Он оказался на удаленной от пляжа территории.

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