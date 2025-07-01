"Он очень хочет жить": мальчик из Алматы страдает редкой, но тяжелой болезнью

Диасу из Алматы всего 1,5 года, но все это время мальчик борется с редкой болезнью, а лечение не дает результата. Сейчас мальчик с родителями находится в больнице в Турции, передает NUR.KZ.

"Наш сын - наше долгожданное счастье. Мы ждали Диаса 5 лет. Беременность далась мне нелегко: в первые месяцы дважды ставили угрозу прерывания. Я лежала под капельницами, в постоянном страхе потерять малыша. Сильный токсикоз длился до 12 недель. Я не могла ни есть, ни пить, по 8-10 раз в день меня рвало.

На 30 неделе поставили диагноз "тромбоцитопения", а на 36 - по всему животу пошла сыпь. Врачи сказали, что это аллергия. Снова лечение, снова переживания. Рождение сына было непростым - он с трудом дышал. И нас оставили в роддоме на 6 дней", - говорит мама мальчика, Салтанат Калдибаева.

До 4 месяцев Диас был очень слабым, плохо ел и почти все время спал. Но родители радовались его улыбке, каждому новому движению.

"В 4 месяца у Диаса появилась сыпь на теле. Обратились к дерматологу - "моллюск", прошли лечение. Через неделю все ухудшилось: температура до 39, сильный кашель, вся кожа в сыпи. Постоянные диагнозы: герпес, отиты, бронхиты, синуситы, стоматит. Мы почти жили в больницах. Лечение помогало лишь ненадолго.

В декабре 2023 года поехали в Ташкент, где поставили диагноз "грибковая инфекция", но лечение оказалось безрезультатным. А в январе 2024 года уровень гемоглобина у сына упал до 70, температура держалась две недели без снижения. Мы прошли через десятки анализов, исследований, пункцию, КТ, МРТ, операцию. И только 11 апреля 2024 года был поставлен точный диагноз: "гистиоцитоз" ("болезнь Абта-Леттерера-Сиве"), рецидив", - говорит Салтанат.

По ее словам, поражены кости черепа, позвоночник, лицо, лимфатическая система. Диас прошел 12 курсов химии и гормонотерапии. Но сделанная в мае этого года компьютерная томография показала, что лечение не дало эффекта.

"Сейчас мы в Турции. Мы продали все, что могли. Взяли в долг, но это только начало. Лечение предстоит долгое, тяжелое и очень дорогостоящее", - говорит мама.

Сумма к сбору составляет 45 000 долларов - 23,5 млн тенге. Помимо этого, ребенку нужен дорогостоящий препарат, средств на который у родителей нет.

"Я на коленях прошу всех неравнодушных, помогите нам спасти сына. Диас - не просто наш единственный ребенок. Это долгожданное чудо, которое мы вымолили у судьбы. Я прошу вас как мать: помогите моему малышу жить. Он очень хочет жить. Он держится, он борется, он улыбается, несмотря на все. Любая сумма, любая поддержка - это шанс на его спасение", - заключила она.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4303 7305 0043

Halyk: 4003 0351 0565 8525

Тел.: +77075989836

Instagram: @dias_komek1

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