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    Рассылка о встрече с акимом Атырау вызвала ажиотаж

    Опубликовано:

    Шакир Кейкин
    Шакир Кейкин. Фото: gov.kz

    Ложная рассылка о том, что в Центре Абая проходит прием граждан с участием акима Атырау Шакира Кейкина, вызвала ажиотаж среди горожан, передает "Ак Жайык".

    По данным издания, утром 27 июня в социальных сетях и мессенджерах начала распространяться ложная информация: якобы в Центре Абая проходит прием граждан с участием акима Атырау Шакира Кейкина.

    Сообщение быстро разошлось, к зданию начали стекаться десятки людей.

    Как выяснилось, никакой встречи в этот день не планировалось. По информации пресс-службы акимата, градоначальник действительно встречался с жителями, но это произошло днем ранее - 26 июня.

    "Шакир Кейкин провел открытую встречу с горожанами. Присутствовали депутаты городского маслихата, заместители акима, представители областного управления здравоохранения, полиции, городских служб и акимы сельских округов", - пояснили в ведомстве.

    Когда стало понятно, что у Центра Абая собираются люди, на место направили заместителей акима. Они выслушали обращения, приняли заявления и записали всех желающих на личный прием.

    Также к зданию прибыли сотрудники полиции. Некоторые горожане выразили возмущение - в очередной раз пострадали из-за дезинформации.

    В акимате отметили, что рассматривают вопрос о проверке и привлечении к ответственности лиц, распространивших фейк.

    Напомним, Шакир Кейкин был назначен акимом Атырау в июле 2023 года.

    Свою трудовую деятельность он начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО "Теңізмұнайкомплект" в Кульсары, до 1999 года занимал различные должности.

    Также был заместителем директора по коммерции ТОО "РАМАКО", директором ТОО "Казстройсервис ЛТД", акимом Косшагыльского сельского округа Жылыойского района, заместителем и акимом Кульсары, руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, заместителем акима Атырау, акимом Макатского района, руководителем департамента торговли Министерства торговли и интеграции РК.

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