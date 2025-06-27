Одну из улиц в Алматы перекроют на день из-за BRT

В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Желтоксан - ограничения введут в субботу, 28 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

Временные ограничения движения вводятся в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан.

Так, с 8:00 до 22:00 28 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Жибек Жолы. Объезд будет обеспечен по улице Наурызбай батыра и проспекту Абылай хана.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении.

До этого жителей Алматы предупредили о том, что в южной столице по 30 июня ограничат движение на участке улицы Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

Еще по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Перекрытие дороги. Схема: t.me/AlmatyJoly