"Вы будете шокированы": эксперимент с кошельком сняли на видео в Павлодаре

В Павлодаре полицейские проверили граждан на добропорядочность с помощью кошелька, потерянного в оживленных местах города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодаре полицейские решили проверить горожан на добропорядочность с помощью необычного социального эксперимента. Стражи порядка записали реакцию людей: отдадут ли прохожие потерянный кошелек или оставят себе.

Эксперимент проводился в оживленных местах города. Мужчина ронял кошелек. Во время эксперимента все прохожие пытались помочь: сообщали о потере или же отдавали кошелек хозяину.

"Вы будете шокированы, но абсолютно 100 процентов людей отреагировали на упавший кошелек. Хотим сказать спасибо всем тем, кто не остался равнодушным в этой ситуации, а сказал или даже отдал кошелек нам", - заявил блогер Исламбек Альжанов.

В ДП Павлодарской области объяснили главную цель эксперимента.

"Донести до граждан, что равнодушие к проблемам другого человека недопустимо, а каждый человек должен проявлять активную позицию в решении возникших вопросов", - пояснили в ведомстве.

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