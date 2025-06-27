"Вы будете шокированы": эксперимент с кошельком сняли на видео в Павлодаре
Опубликовано:
В Павлодаре полицейские проверили граждан на добропорядочность с помощью кошелька, потерянного в оживленных местах города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодаре полицейские решили проверить горожан на добропорядочность с помощью необычного социального эксперимента. Стражи порядка записали реакцию людей: отдадут ли прохожие потерянный кошелек или оставят себе.
Эксперимент проводился в оживленных местах города. Мужчина ронял кошелек. Во время эксперимента все прохожие пытались помочь: сообщали о потере или же отдавали кошелек хозяину.
"Вы будете шокированы, но абсолютно 100 процентов людей отреагировали на упавший кошелек. Хотим сказать спасибо всем тем, кто не остался равнодушным в этой ситуации, а сказал или даже отдал кошелек нам", - заявил блогер Исламбек Альжанов.
В ДП Павлодарской области объяснили главную цель эксперимента.
"Донести до граждан, что равнодушие к проблемам другого человека недопустимо, а каждый человек должен проявлять активную позицию в решении возникших вопросов", - пояснили в ведомстве.
Ранее в Мангистауской области оказали помощь мужчине, освободившемуся из колонии. Ему предоставили временное жилье и помогут найти работу, чтобы он смог адаптироваться к жизни на свободе, как с социальной, так и с психологической точки зрения.
А в ВКО оказали помощь школьникам из одной многодетной семьи, где из-за нехватки одежды дети опаздывали на уроки и пропускали занятия. Семье оказали материальную поддержку, приобрели школьную форму и канцелярские товары. А также взяли под постоянное сопровождение, чтобы предотвратить возвращение к неблагополучной ситуации.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2260122-vy-budete-shokirovany-eksperiment-s-koshelkom-snyali-na-video-v-pavlodare/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах