Движение транспорта ограничат вечером 27 июня в центре Алматы

В Алматы в связи с празднованием Дня казахстанской полиции будет частично ограничено дорожное движение на участках, прилегающих ко Дворцу Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Департамент полиции Алматы на своей странице в Instagram сообщил, что в связи с проведением фестиваля "Полиция - ел қорғаны", приуроченного ко Дню казахстанской полиции, 27 июня в период с 19:00 до 23:00 часов будет частично ограничено дорожное движение на участках, прилегающих ко Дворцу Республики.

Ограничения будут действовать:

по проспекту Достык - от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева (в обоих направлениях);

по проспекту Абая - от проспекта Достык до проспекта Назарбаева (в обоих направлениях).

"Движение будет регулироваться с учетом количества гостей, пришедших на фестиваль, а также в целях обеспечения общественной безопасности.

Просим водителей заранее планировать маршрут движения и с пониманием отнестись к временным мерам", - сообщили в полиции.

Отмечается, что жителей и гостей города ждет демонстрация техники, шоу дронов и выступления казахстанских звезд.

Напомним, сегодня, 27 июня, в Алматы в связи с ремонтными работами по строительству BRT практически на весь день перекроют участок улицы Желтоксан.

До этого жителей Алматы предупредили о том, что в южной столице по 30 июня ограничат движение на участке улицы Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

Еще до 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).