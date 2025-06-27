Школьница из Астаны набрала максимальные 140 баллов на ЕНТ

Ученица лицея-интерната "Білім-инновация" для одаренных девочек Жанайым Рашит набрала по итогам ЕНТ максимальные 140 баллов, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования Астаны.

Как отметили в управлении образования, Жанайым продемонстрировала высокий результат на международном экзамене IELTS по предмету "Английский язык".

Сообщается, что благодаря полученному сертификату она смогла зачесть баллы в итоговый результат ЕНТ. Это существенно повлияло на общий итог и позволило ей набрать 140 баллов.

Напомним, в мае этого года выпускник школы Әбілхан Жәнібек набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ, выбрав на экзамене комбинацию предметов "Математика-Информатика".

Добавим, основной этап ЕНТ стартовал в Казахстане 16 мая. Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.

До этого абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году. Стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.