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    "Хоть бы складно врали": заявление о полном обеспечении водой опровергли фермеры в Жамбылской области

    Опубликовано:

    Кукурузные поля
    Кукурузные поля. Скриншот из видео: КТК

    В Жамбылской области аграрии жалуются, что с начала сезона кукурузные поля ни разу не поливались водой. При этом ответственное предприятие в СМИ сообщило прямо противоположное, передает сайт телеканала КТК.

    В сюжете телеканала показали видео с сухими полями, снятое фермером Кордайского района. Он рассказал, что поля с кукурузой еще не видели ни капли воды, потому что ее никто не дает.

    "Но, к моему удивлению, руководство "Казводхоза" Жамбылской области отчиталось, что Жамбылская область обеспечена поливной водой в полном объеме. Хотелось бы к ним обратиться, попросить, чтобы они другой раз, когда врали, хоть бы складно врали", - сказал фермер в видео.

    Сообщается, что в таком положении оказались сразу несколько сельских округов. После чего в "Казводхозе" признали, что проблема действительно есть. Пояснили, что воды мало, потому что зима была не самой снежной. И вот теперь ситуацию пытаются решить поочередным поливом.

    "Из-за малого объема осадков в этом году возрос спрос на воду и ресурсы. В связи с этим осуществляется поочередный полив посевных площадей. На сегодня политы 70 хозяйств Степновского сельского округа. Земли остальных аграриев будут политы согласно графику в течение ближайших 10 дней", - сообщил заместитель директора Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Багдат Бейсенкулов.

    Источник: КТК

    Напомним, ранее в Шалкарском районе фермеры жаловались на нашествие саранчи. Сельчане опасались, что если ситуацию не изменить, вскоре кормить скот будет нечем.

    При этом с конца мая пугающее нашествие саранчи на юге Казахстана обсуждали в Сети. До этого также сообщалось, что фермеры Туркестанской области жалуются на нашествие самой опасной, марокканской, саранчи. Обработка химикатами не дает никакого эффекта.

    Кроме того, что сотни тысяч сайгаков оккупировали 350 тыс. гектаров засеянных полей Нуринского района в Карагандинской области. Фермеры боятся остаться без урожая.

    В конце мая в мажилисе была поднята тема о том, что на фоне роста поголовья сайгаков фермеры вынуждены выгонять их с полей.

    Недавно на брифинге правительства глава Минэкологии заявил, что решение по отстрелу сайгаков будет озвучено скоро - ученые, по его словам, предлагают изъять 20% популяции.

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