Дизайн-код и запрет на аудиорекламу введут в Астане и Алматы

Одобрены изменения в законы по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, нацпроектов, предпринимательства и оптимизации функций госорганов, передает NUR.KZ со ссылкой на сенат.

Как сообщает руководитель аппарата сената парламента РК Максим Споткай, депутаты сената утвердили ряд норм о развитии городов республиканского значения.

Законом решается вопрос формирования современного и упорядоченного внешнего облика городов, закладывается правовая основа для создания комфортной, доступной и экологичной городской среды, а также усиления управленческой гибкости на местах.

Основные положения:

Внедряется дизайн-код и правила благоустройства в Астане и Алматы;

Расширяются полномочия акиматов и маслихатов городов республиканского значения, столицы по вопросам реновации, доступной среды и нестационарной торговли;

Вводится запрет на аудиорекламу в открытых пространствах, а также размещение визуальной рекламы на покрытии тротуаров, велодорожек, проезжей части, остановках и посадочных площадках;

Закрепляется регламент работы Центров организации дорожного движения в Астане и Алматы;

Укрепляется правовой статус управления "зеленым поясом" столицы;

Расширяются компетенции маслихата по утверждению норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы;

Предусмотрено введение института регистрации иностранцев, прибывающих в страну на срок свыше 30 суток;

Предусмотрена децентрализация 63 функций между уровнями государственного управления;

Введены нормы по запуску и реализации Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Отмечается, что большинство норм вступают в силу через 10 дней после официального опубликования. Отдельные положения - с сентября и октября 2025 года, января и июля 2026 года.

Напомним, что проект дизайн-кода Алматы был вынесен на публичное обсуждение в середине декабря 2023 года. Позже в акимате пояснили, что данный документ решает двойную задачу: сохранение уникального исторического облика и создание образа будущего мегаполиса, соответствующего мировым тенденциям.

Наряду с этим говорилось, что при внедрении дизайн-кода Алматы будет действовать переходный период в 1,5 года для адаптации к новым подходам. Дизайн-код после утверждения будет внедряться поэтапно. При этом предпринимателей будут подвергать штрафу за несоответствие, или последует демонтаж.

Весной прошлого года в Алматы начали демонтировать вывески и наружную рекламу, которые не соответствуют утвержденному дизайн-коду.