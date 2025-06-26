Дизайн-код и запрет на аудиорекламу введут в Астане и Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Дизайн-код и запрет на аудиорекламу введут в Астане и Алматы

    Опубликовано:

    Алматы с высоты
    Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Одобрены изменения в законы по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, нацпроектов, предпринимательства и оптимизации функций госорганов, передает NUR.KZ со ссылкой на сенат.

    Как сообщает руководитель аппарата сената парламента РК Максим Споткай, депутаты сената утвердили ряд норм о развитии городов республиканского значения.

    Законом решается вопрос формирования современного и упорядоченного внешнего облика городов, закладывается правовая основа для создания комфортной, доступной и экологичной городской среды, а также усиления управленческой гибкости на местах.

    Основные положения:

    • Внедряется дизайн-код и правила благоустройства в Астане и Алматы;
    • Расширяются полномочия акиматов и маслихатов городов республиканского значения, столицы по вопросам реновации, доступной среды и нестационарной торговли;
    • Вводится запрет на аудиорекламу в открытых пространствах, а также размещение визуальной рекламы на покрытии тротуаров, велодорожек, проезжей части, остановках и посадочных площадках;
    • Закрепляется регламент работы Центров организации дорожного движения в Астане и Алматы;
    • Укрепляется правовой статус управления "зеленым поясом" столицы;
    • Расширяются компетенции маслихата по утверждению норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы;
    • Предусмотрено введение института регистрации иностранцев, прибывающих в страну на срок свыше 30 суток;
    • Предусмотрена децентрализация 63 функций между уровнями государственного управления;
    • Введены нормы по запуску и реализации Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

    Отмечается, что большинство норм вступают в силу через 10 дней после официального опубликования. Отдельные положения - с сентября и октября 2025 года, января и июля 2026 года.

    Напомним, что проект дизайн-кода Алматы был вынесен на публичное обсуждение в середине декабря 2023 года. Позже в акимате пояснили, что данный документ решает двойную задачу: сохранение уникального исторического облика и создание образа будущего мегаполиса, соответствующего мировым тенденциям.

    Наряду с этим говорилось, что при внедрении дизайн-кода Алматы будет действовать переходный период в 1,5 года для адаптации к новым подходам. Дизайн-код после утверждения будет внедряться поэтапно. При этом предпринимателей будут подвергать штрафу за несоответствие, или последует демонтаж.

    Весной прошлого года в Алматы начали демонтировать вывески и наружную рекламу, которые не соответствуют утвержденному дизайн-коду.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.