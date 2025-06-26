Аукцион по продаже самолетов Bek Air отменили до начала торгов

Сегодня должны были состояться торги по продаже двух самолетов авиакомпании Bek Air, однако аукцион был отменен еще до начала, передает NUR.KZ.

На прошлой неделе мы писали, что на электронной торговой площадке появился лот, включающий два самолета Fokker: F1018 и Fokker и F1019. Должником была указана авиакомпания Bek Air. Была указана и стартовая цена - 104 467 180 тенге.

Начало торгов тогда было назначено на сегодня, 26 июня, на 11 часов дня. Но сегодня на странице аукциона опубликована информация об отмене торгов.

"Отменен до начала торгов", - сказано в сообщении.

Самолеты на аукционе. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Напомним, в феврале этого года прокуроры назвали причину долгого расследования крушения самолета Bek Air. Выяснилось, что оно заняло больше 5 лет из-за отсутствия квалифицированных кадров.

"Окончено досудебное производство о крушении воздушного судна Bek Air, с материалами дела знакомятся участники уголовного процесса", - сказано в релизе.

Крушение самолета Bek Air в Алматы

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года. Воздушное судно врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

О завершении расследования причин авиакатастрофы говорили еще в апреле 2022 года. Как сообщали тогда в КГА, согласно отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

При этом в декабре 2023 года журналисты спрашивали главу МВД, когда будет завершено уголовное дело. Тогда Ержан Саденов обещал вскоре завершить расследование.

В апреле 2024 года правоохранители завершили следствие по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы, произошедшем в декабре 2019 года. Сообщалось, что проведено более 4 тыс. следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований. Но в декабре того же года министр транспорта Марат Карабаев заявил, что рассматривается вопрос о возобновлении расследования.