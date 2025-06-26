Пятеро детей потерялись во время прогулки в Алматы
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В Алматы пять детей в сопровождении тренера отправились прогуляться по плато "Кок-Жайлау" и перестали выходить на связь. На помощь группе пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения.
По информации Службы спасения Алматы, сообщение о том, что дети с тренером не вернулись с прогулки поступило 24 июня в 18:47. Связь с группой отсутствовала. Спустя три минуты на поиски выехал поисково-спасательный экипаж в составе пяти спасателей и двух единиц техники.
"В 19:35 спасатели обнаружили группу: дети и тренер находились на тропе, однако не смогли продолжить спуск без помощи. В 19:54 всех благополучно передали родным. В медицинской помощи никто не нуждался", - сообщили в Службе спасения.
Спасатели напоминают, при организации прогулок в горах необходимо учитывать возраст участников, погодные условия, время суток и физическую нагрузку. Также важно иметь при себе средства связи и заранее продуманный маршрут.
Напомним, ранее в Алматы трое туристов, в числе которых граждане России и Шри-Ланки, отправились в горы и позже перестали выходить на связь. К ним на помощь пришли спасатели.
До этого группа туристов поднялась на пик Фурманова и при спуске один подросток отбился от группы и заблудился. Спасатели нашли его ближе к рассвету.
А в мае спасатели провели поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2259507-pyatero-detey-poteryalis-vo-vremya-progulki-v-almaty/
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