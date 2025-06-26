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    Улица в одном из городов Казахстана может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

    Опубликовано:

    Улица Конституции Казахстана
    Улица Конституции Казахстана. Кадр из видео: КТК

    Петропавловцы хотят, чтобы их главная улица вошла в Книгу рекордов Гиннесса - ужа была подана соответствующая заявка, передает сайт телеканала КТК.

    Улица Конституции Казахстана - проспект, который проходит через весь центр Петропавловска. Там расположены здания, которым больше 200 лет.

    "Я хочу, чтоб эта улица попала в Книгу рекордов Гиннесса. Я думаю, что тогда про Петропавловск узнают больше, будут знать, что у нас есть такая красивая улица. От одного конца города другой конец он прекрасно соединяет, и можно прогуляться, провести время с семьей", - заявила местная жительница Зухра Кенжеханова.

    Сам проспект местные давно считают уникальным. Он был зарегистрирован как первая пешеходная улица на просторах СССР и даже Европы. Протяженность - 2 километра. Пока официально самой длинной пешеходной улицей в мире считается проспект Стрегет в Копенгагене, однако он на 150 метров короче петропавловского, отмечает телеканал.

    "У нас есть вопрос: то, что нашу улицу пересекает дорожное полотно, из-за этого может вопрос встать о самой длинной именно пешеходной улице. Потому что есть, где без пересечения, но, если учитывать пересечения, мы самая длинная улица в мире – это уже факт. И если даже какие-то моменты и будут, и кто-то сможет с нами посоревноваться, то в любом случае мы останемся в лидерах – это уже факт. И мы, конечно, это будем делать, потому что это одна из точек такого влияния туристического притяжения к нашему городу", - заявил председатель Туристской ассоциации по СКО Владимир Витченко.

    Источник: КТК.

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