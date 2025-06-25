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    Срок за легкий заработок: полиция Алматы обратилась к жителям города

    Опубликовано:

    Служебное авто полиции
    Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Алматинская полиция предостерегла жителей города от риска стать жертвой мошенников. О рисках киберпреступности полиция сняла фильм "DROP", передает корреспондент NUR.KZ.

    Управление по противодействию киберпреступности ДП Алматы в сотрудничестве с университетом "Тұран" и Академией МВД РК в Алматы представили социальный фильм "DROP", посвященный актуальной проблеме вовлечения граждан в мошеннические схемы. Об этом сообщили в полиции города.

    Фильм снят режиссером Диасом Азимжановым на базе Turan Film Academy и рассказывает о людях, которых преступники используют как дропперов - подставных лиц, через чьи банковские счета обналичиваются деньги, украденные у других. Зачастую дропперы даже не осознают, что становятся соучастниками преступления.

    Полиция Алматы напоминает - чтобы не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность:

    • никогда не передавайте свои банковские карты, коды, счета или ИИН третьим лицам - даже знакомым;
    • не соглашайтесь открыть счет или оформить карту "для кого-то" - это первый шаг к преступлению;
    • остерегайтесь легких подработок в интернете, где вам предлагают "быстро и просто" обналичить чужие средства.

    Фильм доступен для просмотра на официальных страницах полиции Алматы и университета "Тұран".

    Ранее мы рассказывали, что в Казахстане планируют ввести наказание для граждан, которые за вознаграждение передают свои банковские счета третьим лицам. Предусмотрены как штрафы, так и тюрьма.

    Стоит отметить, что даже без этих поправок казахстанские суды все чаще привлекают к ответственности дропперов, несмотря на то, что лично они не были теми, кто обманывает граждан.

    В начале года полиция Казахстана даже поделилась записью задержания одного из дропперов в столице.

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