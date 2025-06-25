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    Несколько районов Алматы остались без света

    Опубликовано:

    Лампочка
    Иллюстративное фото: pixabay.com

    Сегодня, 25 июня, во второй половине дня в Алматы произошло аварийное отключение света сразу в нескольких районах. Причина выясняется, передает NUR.KZ со ссылкой на "АЖК".

    Судя по интерактивной карте отключений электроэнергии на сайте АО "Алатау Жарық Компаниясы", без света остались многие районы Алматы. В справке к секторам отключений говорится, что причина неизвестна, ожидаемое время включения - 2 часа.

    Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу АО "Алатау Жарық Компаниясы" за комментарием по ситуации.

    "АО "Алатау Жарык Компаниясы" сообщает, что 25 июня в 15:42 в Алматинском энергоузле произошел автоматический сброс нагрузки - сработала система противоаварийной автоматики.

    Причиной стало аварийное отключение линий электропередачи управлении АО "KEGOC" - национального оператора электросетей Казахстана.

    В 16:14 системным оператором дана команда включения потребителей Алматинского региона в полном объеме. Ведутся работы по переключению сетей", - рассказали нам в компании.

    Отключение света в Алматы
    Отключение света в Алматы. Фото: azhk.kz

    Напомним, ранее во вторник, 17 июня, во второй половине дня несколько микрорайонов Алматы остались без электричества.

    До этого в апреле после мощной бури многочисленные отключения электроэнергии произошли в Бостандыкском, Ауэзовском, Наурызбайском районах Алматы. Кроме того, без электричества осталось большое количество микрорайонов.

    Отметим, как мы ранее уже сообщали, информацию по всем отключениям можно получить на официальном сайте АО "АЖК", в разделе "Интерактивная карта отключений электроэнергии Алматы".

    В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуется обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99.

    В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения нужно звонить по телефонам:

    • 8 771 718 24 39;
    • 8 771 718 24 56;
    • 390-20-40, 390-20-60 ("Алматы Қала Жарық").

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