Стала известна дата приема документов на конкурс грантов в вузах Казахстана

Национальный центр тестирования Казахстана назвал даты, когда абитуриенты смогут подать документы для участия в конкурсе на присуждение грантов, передает NUR.KZ.

По данным Наццентра, прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля. Документы можно подать офлайн через приемные комиссии вузов или онлайн через eGov.

Сообщается, что для участия в конкурсе грантов нужны:

удостоверение личности;

сертификат ЕНТ;

фото размером 3х4;

аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;

подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготной категории;

Также отмечается, что для специальности B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" необходимо предоставить медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.

"За дополнительной информацией можете обращаться в приемные комиссии вузов", - предупредили в Наццентре.

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Напомним, в прошлом году для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.