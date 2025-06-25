Стала известна дата приема документов на конкурс грантов в вузах Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Стала известна дата приема документов на конкурс грантов в вузах Казахстана

    Опубликовано:

    Заполнение бланка
    Заполнение бланка. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Национальный центр тестирования Казахстана назвал даты, когда абитуриенты смогут подать документы для участия в конкурсе на присуждение грантов, передает NUR.KZ.

    По данным Наццентра, прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля. Документы можно подать офлайн через приемные комиссии вузов или онлайн через eGov.

    Сообщается, что для участия в конкурсе грантов нужны:

    • удостоверение личности;
    • сертификат ЕНТ;
    • фото размером 3х4;
    • аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;
    • подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготной категории;

    Также отмечается, что для специальности B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" необходимо предоставить медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.

    "За дополнительной информацией можете обращаться в приемные комиссии вузов", - предупредили в Наццентре.

    О том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки вы можете тут.

    Напомним, в прошлом году для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок.

    Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.