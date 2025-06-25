Стала известна дата приема документов на конкурс грантов в вузах Казахстана
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Национальный центр тестирования Казахстана назвал даты, когда абитуриенты смогут подать документы для участия в конкурсе на присуждение грантов, передает NUR.KZ.
По данным Наццентра, прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля. Документы можно подать офлайн через приемные комиссии вузов или онлайн через eGov.
Сообщается, что для участия в конкурсе грантов нужны:
- удостоверение личности;
- сертификат ЕНТ;
- фото размером 3х4;
- аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;
- подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготной категории;
Также отмечается, что для специальности B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" необходимо предоставить медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.
"За дополнительной информацией можете обращаться в приемные комиссии вузов", - предупредили в Наццентре.
О том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки вы можете тут.
Напомним, в прошлом году для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок.
Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2259366-stala-izvestna-data-priema-dokumentov-na-konkurs-grantov-v-vuzah-kazahstana/
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