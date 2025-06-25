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    Если человек берет кредит, значит он хорошо зарабатывает, считает Жумангарин

    Опубликовано:

    Серик Жумангарин
    Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

    Глава МНЭ в кулуарах мажилиса высказался о закредитованности граждан. По мнению министра, если человек берет кредиты, это говорит о том, что он хорошо зарабатывает, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Мы исходим из того, что если человек берет кредит - это разумный человек, который считает свои возможности, когда он берет кредит. Поэтому если он берет достаточно большое количество кредитов, это говорит о том, что он хорошо зарабатывает, чтобы их отдать", - заявил Серик Жумангарин.

    Однако журналисты отметили, что некоторые казахстанцы в кредит берут сейчас и лекарства, и даже продукты питания.

    "В случае, когда люди берут лекарства через рассрочку, об этом надо подумать. Но у нас по ГОБМП... мы 12 млн человек бесплатную медпомощь оказываем, в том числе лекарства. Зачем их брать через рассрочку. Иди к врачу, получи рецепт, получи большинство лекарств бесплатно. Но речь, наверное, идет о каких-то других лекарствах.

    Что мы можем не дать на сегодня бесплатно? Мы же соцсферу разбираем. Либо если ты застрахован в ОСМС, то огромное количество лекарств идет через страховую систему. Надо пойти к врачу, получить назначение, лекарство, если там уже ничего нет и оно не входит в ГОБМП, тогда искать какие-то варианты. Когда берешь кредиты, необходимо думать", - ответил глава МНЭ.

    Напомним, также ранее в марте глава Нацбанка Тимур Сулейменов высказался о закредитованности казахстанцев и о том, на что стоит и не стоит брать кредиты.

    Отметим, в конце января мы писали, что почти все работающее население Казахстана имеет кредиты. Так, на 1 января 2025 года 8,2 млн казахстанцев имели беззалоговые потребительские займы. Еще почти 600 тыс. человек оплачивали ипотеку, а 559,2 тыс. – автокредит.

    Добавим, в марте Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

    Этим решением отечественный центробанк заметно ужесточил денежно-кредитную политику в стране, что в конечном итоге может повлиять и на рядовых казахстанцев, так как повышение базовой ставки может заставить банки второго уровня поднять проценты по кредитам. Подробнее читайте здесь.

    При этом в начале июня в Нацбанке заявили, что базовую ставку планируют сохранить на уровне 16,5% до конца года.

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