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    Стадион, который строят в Астане за счет возвращенных активов, показали прокуроры

    Опубликовано:

    Проект стадиона
    Проект стадиона. Фото: прокуратура Астаны

    В Астане за счет возвращенных активов возводится новый современный стадион - ввод в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

    Как сообщает прокуратура Астаны, в столице за счет возвращенных активов возводится новый современный стадион имени К. Мунайтпасова.

    Ввод в эксплуатацию этого социального объекта запланирован на второй квартал 2026 года.

    После завершения работ на его территории будет размещена Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, основным направлением которой является развитие футбола. Школа рассчитана на 750 детей в возрасте от 8 до 18 лет.

    Сообщается, что для юных спортсменов будут созданы все необходимые условия тренировочного и соревновательного процесса: современное футбольное поле с искусственным покрытием, раздевалки, тренерские комнаты, медицинский кабинет, а также трибуны для зрителей.

    "Данный объект направлен на повышение качества спортивной подготовки, развитие массового спорта среди молодежи и подготовку будущих профессиональных футболистов.

    Возведение социальных объектов, которые позволят улучшить благополучие населения, находится на особом контроле органов прокуратуры", - резюмируется в публикации.

    Видео о стадионе появилось в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

    Напомним, о том, что центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане снесут и построят заново, стало известно в 2021 году. Тогда в акимате объяснили, что столичный стадион был признан аварийным.

    После этого в акимате показали, чем заменят старейший стадион в Астане. А в сентябре прошлого года стало известно, что проект прошел госэкспертизу, в Минпромстрое показывали фото проекта стадиона.

    В январе этого года сообщалось, что в Астане завершили демонтаж старейшего в городе стадиона.

    В марте стало известно, что на строительство нового стадиона в Астане выделено более 17 млрд тенге - проект реализуют за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

    Добавим, также сообщалось, что на данный момент более 400 социальных объектов на сумму 318 млрд тенге строят в Казахстане за счет средств возвращенных активов.

    Также напомним по теме, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

    В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. В октябре того же года президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

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