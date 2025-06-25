Кормить детей на фуршетах в детских садах Казахстана предложила депутат

На заседании мажилиса депутат Ажар Сагандыкова предложила вводить современные форматы питания в детских садах по принципу свободного выбора и фуршетов, передает корреспондент NUR.KZ.

"В отношении питания в детских садах законодательная база имеется, но она содержит "минимальные" нормы, без ограничений, что стимулирует превышение по сахару, соли и мясным продуктам. В соответствии с международными стандартами, необходимо ввести верхние допустимые границы, ограничить колбасные изделия, усилить объем овощей и фруктов", - заявил депутат Ажар Сагандыкова.

Она отметила, что минимум по содержанию сахара в еде для детей до 7-ми лет в Казахстане - 45 грамм в сутки. При этом ВОЗ рекомендуем максимум 19-24 грамма. Такие же превышения в Казахстане в детском меню есть и по соли.

Депутат предложила пересмотреть вышеперечисленные нормативы качества дошкольного образования, а также изменить формат обедов в детсадах.

"Полезно вводить образовательные практики и современные форматы питания - фуршеты, свободный выбор, систему обучения детей принципам ЗОЖ и правильного питания", - добавила Сагандыкова.

Напомним, ранее в мае министр здравоохранения Акмарал Альназарова озвучила планы по пересмотру школьного питания.

"Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона. В частности, он предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раз в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Данная норма будет способствовать снижению НИЗ (неинфекционные заболевания - прим.ред), в частности детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%", - подчеркнула министр.

Добавим, в ноябре прошлого года на заседании правительства были обсуждены вопросы качества питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

До этого президент высказался о случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В декабре стало известно, что Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект Стандарта организации питания в организациях образования и воспитания.

А в марте этого года министерство здравоохранения внесло изменения в приказ "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования".