"Кажется, тут все больные": от угольной пыли задыхаются жители одного из поселков в Карагандинской области

В поселке Карабас жители жалуются на крупный угольный склад - вся пыль с предприятия оседает на улицах и домах. Население просит избавить их от источника загрязнения, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в поселке Карабас расположены угольный склад, кирпичный завод и карьер по добычи щебня. При этом больше всего неприятностей, по мнению сельчан, приносит именно угольное предприятие, где выгружают от 60 до 180 вагонов угля в сутки. Вся пыль по очереди накрывает районы, в зависимости от направления ветра.

Жители сообщили, что ни днем, ни ночью невозможно проветрить комнаты. Влажную уборку население проводит каждый день, но окна, полы и мебель все равно остаются черными.

Владелец склада понимает свою "вредность" и пытается ее компенсировать. Например, обеспечивает жителей углем или ремонтирует канализацию. Однако люди готовы отказаться от всего, лишь бы снова задышать полной грудью.

"Мы, кажется, уже все тут больные. У меня уже и ХОБЛ, и бронхит, и пневмомикоз ставили, потом на аллергию списывают. Говорят о том, что я где-то работаю в пыльной местности. Я говорю: "Нет, я проживаю". Говорят сменить место жительства, потому что это же легкие", - рассказала местная жительница Татьяна Головкина.

Жители уже не знают, куда жаловаться. Два года назад по их обращению департамент экологии провел на предприятии проверку и оштрафовал бизнесмена. Правда, всего на 34 тыс. тенге. Тогда же владелец обещал найти новое место и переехать. Но сроки вышли, а пыль так и стоит столбом. Сегодня хозяин склада назвал новые даты и попросил жителей набраться терпения.

"Строительство нового тупика идет сейчас, я думаю, до конца года, и мы съедем. Прекратим деятельность. Нам нужно распродать уголь, который у нас на складе остался. Но мы останавливаемся, когда ветер в их сторону, все работы прекращаем. Просто бывает, когда ветер сильный, ничего не можем поделать, это же природа", - сказал руководитель угольного склада Ерлан Акимбаев.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что жители Караганды жалуются на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар. Карагандинцы рассказали, что боятся в одно утро не проснутся.

В прошлом году жители нескольких поселков в Западно-Казахстанской области жаловались на невыносимый химический запах и ухудшение здоровья. Как рассказали сельчане, в их округе расконсервировали старые скважины для оценки запасов углеводорода.