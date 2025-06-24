Теплотрассу вновь прорвало во время испытаний в Алматы

Порыв теплотрассы по улице Казыбаева в Алматы произошел во время ее планового испытания в рамках подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в компании ТОО "Алматинские тепловые сети", во время плановых гидравлических испытаний городских теплосетей произошел порыв на одном из участков магистрального трубопровода, проходящего вблизи дома № 105а по улице Казыбаева. Жертв и пострадавших нет.

"Порыв трубопровода диаметра 1000 мм в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой. Его причина — коррозия трубопровода.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

В период их проведения, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации", - рассказали в компании.

Алматинцам посоветовали не предпринимать никаких действий самостоятельно, а вместо этого немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.

Напомним, неделю назад в Алматы произошло повреждение трубопровода во время гидравлических испытаний теплосетей на участке трубопровода диаметром 500 мм, проходящего вблизи улицы Хусаинова, 225.

Также ранее теплотрассу повредили в Астане во время проведения земляных работ без согласования с уполномоченными органами.

Похожий случай произошел в конце 2024 года в Алматы - там произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

Также 7 июня сообщалось, что в Алматы в течение трех недель проведут испытания теплосетей на прочность. В ТОО "Алматинские тепловые сети" раскрыли участки, где может быть опасно.