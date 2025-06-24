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    День тулпара предложили учредить в Казахстане

    Опубликовано:

    Кроасивый конь коричневой масти бегает на лужайке
    Породистый конь. Иллюстративное фото: Pixabay

    Депутаты мажилиса предложили учредить в Казахстане День тулпара и направили запрос на имя премьер-министра страны Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ.

    Депутат мажилиса Алтай Аманжол инициировал запрос на имя Олжаса Бектенова по вопросам развития коневодства в Казахстане. Так, он поднял проблемы развития коневодства в стране, посетовав на то, что в страну импортируют "дешевое мясо", хотя страна и сама могла бы экспортировать продукцию в другие страны.

    Он предложил развивать в стране иппотерапию, запустить предприятия по переработке кобыльей продукции, а также начать обучать специалистов по уходу за лошадьми. Кроме того, депутат предложил учредить в Казахстане День Тулпара.

    В ответе на запрос премьер-министр страны Олжас Бектенов сообщил, что коневодство включено в государственные программы развития агропромышленного комплекса. По его словам, за последние пять лет на развитие коневодства из бюджета выделено более 9,4 млрд тенге.

    На предложение учредить в стране День тулпара Бектенов ответил, что предложение будет прорабатываться. При этом он уточнил, что с 2023 года второе воскресенье июня в стране объявлено профессиональным праздником - Днем животновода. В этом году было награждено около 200 работников отрасли, в том числе 30 специалистов коневодства.

    Напомним, в мае текущего года в Сети появился проект приказа Министерства труда и соцзащиты, согласно которому в Казахстане могут появиться 6 новых профессиональных праздников.

    В список профессиональных праздников предложили внести День предпринимателей Казахстана, День ремесленников Казахстана, День работников сферы естественных монополий, День работника санитарно-эпидемиологической службы, День работников кадровой службы, День работника сферы общественного питания.

    В декабре прошлого года был опубликован проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым планировалось утвердить 8 новых профессиональных праздников.

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