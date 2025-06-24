Работники птицефабрики отравились хлором в Акмолинской области
Опубликовано:
В Акмолинской области пять сотрудников крупной птицефабрики отравились хлором во время работы. Создана специальная комиссия, передает сайт телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, в пятницу в районную больницу обратились пять работников Макинской птицефабрики - один мойщик и четверо подсобных рабочих. У всех были одинаковые симптомы - рвота и чихание. По словам мужчин, ухудшение самочувствия они почувствовали после того, как помыли корпуса предприятия.
Врачи диагностировали у всех острое отравление хлором. Пострадавшие уже чувствуют себя нормально и даже снова вышли на работу. Почему уборщики использовали для дезинфекции хлорку в опасных для здоровья дозах, выяснит специальная комиссия.
"Под председательством государственного инспектора труда назначена специальная комиссия, так как причиной несчастного случая послужило острое отравление. Отравление происходит из-за нарушения санитарных норм и правил производства работ. Вот в состав комиссии для всестороннего и объективного расследования включены представители санитарно-эпидемиологического контроля по Акмолинской области", - сообщил руководитель отдела департамента государственной инспекции труда по Акмолинской области Кайрат Жанаев.
Источник: КТК
Напомним, в апреле сообщалось, что 6 детей и 9 взрослых жителей Астаны обратились в больницу и были госпитализированы после посещения одного из столичных ресторанов. Позже стало известно, что по факту массового отравления посетителей в одном из кафе Астаны начато досудебное расследование, сообщается уже о 20 пострадавших.
До этого в Мангистауской области ученики общеобразовательной школы в селе Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Затем проверка выявила наличие стафилококка у одного из обследованных работников.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2258724-rabotniki-pticefabriki-otravilis-hlorom-v-akmolinskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах