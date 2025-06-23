Участок улицы Желтоксан временно перекроют в Алматы из-за строительства BRT

В Алматы с 08:00 до 22:00 24 июня движение будет перекрыто по улице Желтоксан на участке от улицы Шевченко до улицы Толе би, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, вводятся временные ограничения движения.

Так, с 08:00 до 22:00 24 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Шевченко до улицы Толе би. Объезд будет обеспечен по проспекту Абылай хана и улице Наурызбай батыра.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Напомним, в Алматы с 26 апреля стартовало строительство новой линии BRT по ул. Желтоксан - она соединит участки на ул. Тимирязева и пр. Райымбека батыра

Отметим, в связи с ремонтными работами участок улицы Желтоксан временно перекрывали в прошлую субботу, 21 июля.

До этого жителей Алматы предупредили о том, что в южной столице по 30 июня ограничат движение на участке улицы Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

Еще по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).