Антитеррористические учения пройдут в одном из аэропортов Казахстана

Завтра, 24 июня, на территории аэропорта Кокшетау планируется проведение антитеррористических учений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом призвал граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям и выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов.

Казахстанцев просят доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации.

В мае на территории депо метрополитена Алматы, расположенного по адресу Белорусская, 15, прошли антитеррористические учения. Ограничение передвижения составов метрополитена на время проведения мероприятия не предусматривалось.

В апреле плановые антитеррористические учения прошли на территории аэропорта в Алматы. Тогда в пресс-службе алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом сообщали, что учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.

В марте жителей Косшы напугало большое скопление полицейских в бронежилетах и выстрелы. В городе проводились антитеррористические учения с участием специальных, правоохранительных и местных исполнительных органов.