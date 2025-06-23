Именами погибших полицейских будут называть награды, улицы и учреждения в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на коллегии правоохранительных органов, предложил присваивать наградам имена героев, кто погиб на службе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент также добавил, что память о них может быть увековечена и в названиях - как улиц, так и учреждений.

"Предлагаю рассмотреть возможность присвоения ведомственным наградам имен героев, погибших при исполнении служебного долга. Увековечить память о них можно также в названиях улиц и правоохранительных учреждений, тем более такая практика уже имеется.

Имя Халық қаһарманы Газиза Байтасова, героически погибшего при задержании террориста, присвоено одной из центральных улиц и учебному полигону в Таразе. В ближайшее время зрителям представят художественный фильм "Капитан Байтасов" о его жизни и подвиге. В честь Аскара Забикулина, пожертвовавшего жизнью при тушении пожара, в Астане названы пожарная часть и улица, на которой она расположена", - говорит президент.

Глава государства добавил, что это - настоящие герои мирного времени, которые до последнего дыхания сохраняли верность долгу и присяге.

"Все, кто принимает решение служить закону и обществу, руководствуются идеалами справедливости и гуманизма, искренним желанием бороться с преступностью. Такие высокие моральные качества и ценности воспитываются в семье, прививаются личным примером. В правоохранительной системе немало сотрудников, продолжающих славные традиции своих отцов и матерей", - отметил Токаев.

Он сообщил, что награду получат представители династии Зайнулиных, которая уже в третьем поколении стоит на страже общественной безопасности.

"Хочу выразить искреннюю признательность всем ветеранам правоохранительной системы. Ваша самоотверженная служба – достойный пример для подрастающего поколения. Закон и Порядок в стране начинаются с простых вещей – чистых и безопасных улиц и дворов, взаимной солидарности и партнерства местных властей, предпринимателей и общественных активистов.

В Акмолинской области реализуется проект "Зиялы қауым", который объединил для помощи участковым сельских акимов, аксакалов и руководителей крестьянских хозяйств. Важно поощрять такие примеры самоорганизации местных сообществ и ответственного гражданства. Сегодня я вручу награды старейшинам ряда сел, в которых уже на протяжении пяти лет нет преступности", - добавил президент.

Он отметил также, что в работе правоохранительных органов многое остается "за кадром", - ежедневный кропотливый труд оперативников, следователей, прокуроров, криминалистов, патрульных, участковых, сотрудников других структур.

"Выражаю огромную благодарность за ваш добросовестный труд во благо Родины, которому вы преданы, несмотря на все риски. Каждый из вас заслуживает признания как профессионал высокого уровня, патриот и ответственный гражданин", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Токаев заявил о необходимости укрепить потенциал всей системы правопорядка.

"Усилия ответственных органов должны быть продуманными, согласованными и ориентированными на реальное изменение ситуации", - рассказал президент.

Также Касым-Жомарт Токаев высказался о борьбе с семейно-бытовым насилием. По словам президента, важная задача - борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей.