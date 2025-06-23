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    Не больше 9 часов за рулем: режим работы водителей автобусов и грузовиков проверяет Минтранс

    Опубликовано:

    Автобус едет по мосту среди деревьев и холмов
    Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

    С 20 июня по 20 июля 2025 года в Казахстане проходит акция "Тахограф" по контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РК, цель акции - усиление контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов, соблюдением порядка использования карточки водителя к цифровому тахографу при осуществлении международных автомобильных перевозок.

    Оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, в том числе специализированные, автомобили, используемые при осуществлении:

    • автомобильных перевозок опасных грузов;
    • международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов;
    • междугородных межобластных регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа;
    • междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

    "Необходимо отметить, что согласно правилам, ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов. Кроме того, после управления транспортом в течение четырех с половиной часов водителю необходимо сделать перерыв не менее чем на 45 минут.

    В случае несоблюдения требований правил статьей 572 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" предусмотрен административный штраф для перевозчиков в размере от 5 МРП до 50 МРП и для водителей в размере 10 МРП", - резюмирует Минтранс.

    Напомним, в прошлом году также сообщалось, что для таксистов тоже будут усилены требования по соблюдению ими режима труда и отдыха и прохождению медицинского осмотра.

    Также сообщалось, что таксистам запретят перевозить пассажиров дальше чем на 50 км в Казахстане. Это объяснили тем, что таксисты на междугородних маршрутах без сна и отдыха находятся на дорогах и подвергают тем самым опасности своих пассажиров.

    Однако позже экс-министр транспорта Марат Карабаев отметил, что это было лишь предложение одного из участников рабочей группы, но такая поправка не готовится и не обсуждается.

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