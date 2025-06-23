Частный дом на крыше многоэтажки: стала известна судьба странного строения в Алматы

Стало известна судьба необычного строения - частного дома, расположенного на крыше многоэтажки в Алматы. В акимате города поделились подробностями с корреспондентом NUR.KZ.

Как рассказали в акимате, частный дом могут снести. Однако произойдет это только в том случае, если такое решение примет суд. Однако представители акимата уже предприняли соответствующие меры.

"Управлением градостроительного контроля инициировано исковое заявление в районный суд №2 Алмалинского района города Алматы на отмену правоустанавливающей документации и снос объекта (мезонина). Ведутся судебные разбирательства", - сообщили в пресс-службе акимата.

Напомним, ранее сообщалось, что на крыше многоэтажного дома был обнаружен необычный частный дом в Алматы. Сообщалось, что он расположен на улице Жумалиева.

В управлении градостроительного контроля Алматы тогда сообщали, что проводят сбор материалов для проведения внеплановой проверки и подтверждения правового статуса объекта. Также отмечалось, что объект был введен в эксплуатацию приемочной комиссией в 2012 году.

Ранее мы писали о случае, когда алматинец построил мезонин на крыше жилого многоэтажного дома. Суд постановил снести незаконную постройку.