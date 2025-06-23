"Утонет - значит, с мясом": эксперт из Актау рассказала, как правильно выбрать сосиски

Эксперт из Актау, бывшая глава городского санэпидконтроля Асима Жарылгасова объяснила, как не ошибиться при выборе сосисок и приобрести качественный продукт, передает Lada.kz.

Экс-руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова провела наглядный эксперимент с сосисками и поделилась полезными советами для покупателей.

Специалист рассказала, на что следует обратить внимание.

Маркировка: на упаковке должен быть указан полный состав продукта и телефон для жалоб - это требование закона в Казахстане.

Плотность: рыхлая, слишком мягкая консистенция сосиски - тревожный сигнал.

Цвет: ярко-розовый оттенок - признак красителя. Сероватый же цвет говорит о натуральном мясе.

Асима Жарылгасова провела простой тест, опустив кусочки сосисок в стакан с водой. Если сосиска с мясом, то она тонет.

В прошлом году депутат в Павлодаре обнаружила, что в школьную столовую привезли сосиски, содержащие свинину. Отмечалось, что в заведении обучаются мусульмане. Обнаруженные сосиски изъяли и уничтожили. В отделе образования прокомментировали ситуацию.

До 30 сентября в Казахстане вводят минимальные цены на ряд товаров. Он не влияет на оптовые и розничные цены, а применяется только при расчете налогов при импорте и используется для того, чтобы поставщики не смогли избежать НДС при ввозе товаров в Казахстан.