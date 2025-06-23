Авиакомпания SCAT предупредила о задержках и отмене рейсов

Авиакомпания SCAT сообщила об изменениях в расписании некоторых рейсов - перевозчик в своем профиле в Instagram обратился к пассажирам, передает NUR.KZ.

В компании пояснили, что изменения в расписании ряда рейсов произошли в связи с повреждением воздушных судов от попадания птиц.

По этой причине в экстренном порядке были задействованы резервные самолеты и начато внеплановое техническое обслуживание.

В связи с произошедшим вылет по направлению Анталия - Астана запланирован на 23 июня.

Кроме того, из-за перераспределения воздушных судов возможны задержки 23 июня на маршрутах:

Алматы - Шарм-эш-Шейх;

Алматы - Анталия;

Анталия - Алматы.

Еще в связи с международной обстановкой и временными ограничениями на выполнение полётов в отдельных воздушных зонах был отменен рейс Астана - Доха, запланированный на сегодня, 23 июня.

Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Также авиакомпания Wizz Air отменила рейсы между Астаной и Абу-Даби.

До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Кроме того, Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

Кроме того, Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток.