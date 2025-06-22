Шоу дронов покажут жителям Астаны в начале рабочей недели
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В Астане 23 июня состоится световое шоу, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города. Отмечается, что шоу покажут в рамках празднования Дня казахстанской полиции.
По данным акимата, завтра в районе ЭКСПО в Астане пройдет световое шоу дронов, приуроченное ко Дню казахстанской полиции.
"Шоу дронов начнется 23 июня в 22 часа вечера. Данное шоу станет главной частью праздничной программы и символом уважения к закону и порядку. Отметим, что перед шоу пройдет концертная программа", - сообщили в акимате.
Напомним, День полиции РК был официально утвержден в 2007 году. Датой профессионального праздника стало 23 июня. Праздник входит в перечень праздничных дат Казахстана.
После распада СССР Республике Казахстан предстояла борьба с преступностью, старая система не могла эффективно с этим справляться. В 1990-е годы органы МВД стали реформировать.
В 1992 году 23 июня был принят первый основополагающий закон об органах внутренних дел. Были созданы новые структурные подразделения, проведена работа по созданию новой нормативно-правовой базы, позже милиция была переименована в полицию. Первый правовой акт положил начало формированию национальных органов внутренних дел.
К слову, завтра президент страны встретится с представителями правоохранительных органов Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2258214-shou-dronov-pokazhut-zhitelyam-astany-v-nachale-rabochey-nedeli/
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