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    Движение еще на двух улицах временно ограничат в Астане

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    Дорожный знак на улице
    Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Астане продолжается ремонт дорог, в связи с чем сообщается о временном ограничении движения на участках ул. Айтматова и ул. Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, ведутся работы по среднему ремонту дорожного покрытия по улице Ч. Айтматова на участке от ул. Сыганак до ул. К. Мухамедханова.

    В связи с этим, с 21 по 29 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. При это движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон.

    Дорожные работы в Астане
    Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

    Также сообщается о работах по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Атырау на участке от шоссе Қорғалжын до ул. Аягоз.

    В связи с этим, с 21 по 23 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

    Дорожные работы в Астане
    Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

    "Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

    Добавим, также в Астане по 23 июня полностью перекрыто движение для авто по улицам Достык, Д. Кунаева (дорога за ТРЦ "Хан Шатыр").

    Также ранее сообщалось, что в столице проводятся работы по среднему ремонту дорожного покрытия по улицам Достык, Д. Кунаева. В связи с этим по 19 июня текущего года движение для автотранспортных средств полностью перекрыто.

    Еще по 25 июня движение для автотранспортных средств частично перекрыто по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Қ. Мұнайтпасова до проспекта Б. Момышулы.

    Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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