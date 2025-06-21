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    "Цена ошибки - жизнь": МВД показало трагическое видео с предупреждением для казахстанцев

    Опубликовано:

    ДТП из-за лошади
    ДТП из-за лошади. Кадр из видео: polisia.kz

    Полицейские попытались через видео донести важность присмотра за скотом, из-за безнадзорности которого в этом году произошло уже 84 ДТП, в которых погибли 6 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

    На ведомственном сайте Polisia.kz Министерство внутренних дел опубликовало жуткий, но правдивый видеоролик, напоминающий о цене безответственного отношения к своим обязанностям.

    В центре сюжета - пожилой житель аула, занимающийся животноводством. Он годами выпускает скот без присмотра, несмотря на неоднократные предупреждения.

    Его младший сын cообщает: "Акимат в этот раз дал последнее замечание. В следующий - штраф". Но старик лишь отмахивается.

    Развязка наступает внезапно и жестоко. Его старший сын едет в родной аул и попадает в ДТП с одной из лошадей, выбежавших на трассу.

    Ведомство напоминает: за пять месяцев 2025 года по стране зарегистрировано 84 ДТП с участием животных, в которых погибло 6 человек, 128 - получили различные травмы.

    "МВД в очередной раз призывает всех граждан к ответственности — будь то водители или владельцы скота. Каждое нарушение, каждая халатность на первый взгляд может казаться "мелочью", но на деле стать большой трагедией", - обращаются правоохранители к казахстанцам.

    Напомним, неделю назад в Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и лошади. Оно унесло жизни двух человек, еще трое - госпитализированы.

    Ранее в Жамбылской области простились с полицейским, погибшим в результате ДТП. Как оказалось, причиной аварии стала выбежавшая на трассу лошадь. Экипаж полиции во время патрулирования трассы столкнулся с животным. Удар был неожиданным и такой силы, что полицейский погиб на месте.

    В Кызылординской области водитель наехал на корову, зарезал ее, а потом увез с собой мясо. За это, по решению суда, он заплатит 150 тыс. тенге владельцу животного.

    Ранее лошади на дороге спровоцировали серьезное ДТП в Павлодарской области. Водитель автомашины Chevrolet Monza на трассе Павлодар - Кызылорда ночью совершил наезд на двух лошадей, которые переходили проезжую часть.

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