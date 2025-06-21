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    Холодную воду отключат в одном из районов Алматы в начале следующей недели

    Опубликовано:

    Вода течет из водопроводного крана
    Водопроводный кран. Иллюстративное фото: pexels.com

    25 июня с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц Толоконникова - Жандосова - Берегового - Шаляпина - Сатпаева, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

    Как сообщается в Instagram-аккаунте "Алматы Су", продолжаются плановые работы по реконструкции инженерных сетей и замене технологического оборудования на объектах водоснабжения, направленные на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения.

    В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц Толоконникова - Жандосова - Берегового - Шаляпина - Сатпаева.

    Отключение затронет следующие административные и коммерческие объекты:

    • лицей-интернат им. Беркимбаевой;
    • ЦОН Ауэзовского района;
    • колледж по ул. Жандосова, 63;
    • техникум по ул. Жандосова, 65;
    • академия экономики по ул. Жандосова, 59;
    • НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51;
    • госпиталь Минобороны, Жандосова, 53.

    "Алматы су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием. По всем вопросам можно звонить по номеру 274-66-66.

    Добавим, ранее по нескольким адресам в Алматы также отключали холодную воду из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.

    И в мае воду в двух районах Алматы отключали холодную воду в связи с обновлением оборудования.

    Также в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

    Ранее мы также писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.

    Как подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.

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