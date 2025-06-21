Холодную воду отключат в одном из районов Алматы в начале следующей недели
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25 июня с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц Толоконникова - Жандосова - Берегового - Шаляпина - Сатпаева, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".
Как сообщается в Instagram-аккаунте "Алматы Су", продолжаются плановые работы по реконструкции инженерных сетей и замене технологического оборудования на объектах водоснабжения, направленные на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения.
В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц Толоконникова - Жандосова - Берегового - Шаляпина - Сатпаева.
Отключение затронет следующие административные и коммерческие объекты:
- лицей-интернат им. Беркимбаевой;
- ЦОН Ауэзовского района;
- колледж по ул. Жандосова, 63;
- техникум по ул. Жандосова, 65;
- академия экономики по ул. Жандосова, 59;
- НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51;
- госпиталь Минобороны, Жандосова, 53.
"Алматы су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием. По всем вопросам можно звонить по номеру 274-66-66.
Добавим, ранее по нескольким адресам в Алматы также отключали холодную воду из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.
И в мае воду в двух районах Алматы отключали холодную воду в связи с обновлением оборудования.
Также в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.
Ранее мы также писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.
Как подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257923-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty-v-nachale-sleduyushchey-nedeli/
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