Холодную воду отключат в одном из районов Алматы в начале следующей недели

25 июня с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц Толоконникова - Жандосова - Берегового - Шаляпина - Сатпаева, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Как сообщается в Instagram-аккаунте "Алматы Су", продолжаются плановые работы по реконструкции инженерных сетей и замене технологического оборудования на объектах водоснабжения, направленные на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения.

В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц Толоконникова - Жандосова - Берегового - Шаляпина - Сатпаева.

Отключение затронет следующие административные и коммерческие объекты:

лицей-интернат им. Беркимбаевой;

ЦОН Ауэзовского района;

колледж по ул. Жандосова, 63;

техникум по ул. Жандосова, 65;

академия экономики по ул. Жандосова, 59;

НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51;

госпиталь Минобороны, Жандосова, 53.

"Алматы су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием. По всем вопросам можно звонить по номеру 274-66-66.

Добавим, ранее по нескольким адресам в Алматы также отключали холодную воду из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.

И в мае воду в двух районах Алматы отключали холодную воду в связи с обновлением оборудования.

Также в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

Ранее мы также писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.

Как подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.