"Укусил прямо в доме": нашествием каракуртов обеспокоены жители в Талдыкоргане (видео)

В Талдыкоргане все чаще стали замечать каракуртов. Жители бьют тревогу, а уполномоченные органы не спешат реагировать на ситуацию, передает Седьмой канал.

Как сообщает телеканал, жители Талдыкоргана обеспокоены ситуацией с нашествием каракуртов. Люди публикуют в соцсетях видео, как ядовитых пауков находят в разных районах города. Особенно много черных вдов замечено в арыках нового микрорайона "Кулагер" - там пауки массово плетут свои паутины.

Отмечается, что в целом по области Жетісу в этом году зарегистрировано больше 10 случаев укусов каракуртов. Последний произошел прямо в доме одного из жителей Талдыкоргана.

В связи с ростом популяции ядовитых пауков горожане боятся выпускать детей на улицу. А сейчас лето, у детей каникулы.

"На днях правнучка говорит мне: "Бабушка, бабушка, тут каракурт!" И боится. Мы тоже боимся, переживаем. Не дай бог - это же каракурт! Дети говорят: "Ой, бабушка, не трогай траву, осторожно - каракурты появляются!" Нам очень страшно", - рассказала жительница Талдыкоргана Нуркамал Есенова.

По сведениям телеканала, в управлении санэпидконтроля заявляют, что борьба с этими насекомыми не входит в их компетенцию. Городские власти тоже бездействовуют.

Ранее алматинские врачи дали рекомендации на случай, если каракурт укусит человека. Если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай.

При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

"Если после укуса боль не сильная пациента, то после оказания медицинской помощи пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение", - рассказали врачи.

Основные симптомы после укуса:

судороги в конечностях;

лихорадка;

потливость;

головная боль;

острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни;

сбой дыхания;

аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.

Вчера сообщалось, что один из самых опасных видов пауков был замечен в центре Актау - по словам эксперта, это нехарактерное явление для региона.

Также в Атырауской области отмечается нашествие каракуртов. В больницы региона уже обратилось девять пострадавших от укусов паука, три человека попали в реанимацию.

Кроме того, в Шымкенте за последние пару месяцев в больницы обратились 15 человек, укушенных этими пауками.