Самолеты Bek Air выставлены на аукцион в Казахстане

На казахстанской электронной торговой площадке появился аукционный лот из двух самолетов авиакомпании Bek Air, со стартовой ценой в 104 млн тенге, передает NUR.KZ.

На электронной торговой площадке появился лот, включающий два самолета Fokker: F1018 и Fokker и F1019.

Как указано в справочной информации к лоту, его категория: "имущество, ограниченное в распоряжении (таможенная задолженность)", уполномоченное лицо по сделке - АО "Фонд проблемных кредитов", должник - АО "БЕК ЭЙР".

Стартовая цена - 104 467 180 тенге, начало торгов назначено на 26 июня.

Самолет на аукционе. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Самолеты на аукционе. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Напомним, ранее в феврале прокуроры назвали причину долгого расследования крушения самолета Bek Air - как сообщается, оно заняло больше 5 лет из-за отсутствия квалифицированных кадров.

"Окончено досудебное производство о крушении воздушного судна Bek Air, с материалами дела знакомятся участники уголовного процесса", - сказано в релизе.

Крушение самолета Bek Air в Алматы

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года. Воздушное судно врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

О завершении расследования причин авиакатастрофы говорили еще в апреле 2022 года. Как сообщали тогда в КГА, согласно отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

При этом в декабре 2023 года журналисты спрашивали главу МВД, когда будет завершено уголовное дело. Тогда Ержан Саденов обещал вскоре завершить расследование.

В апреле 2024 года правоохранители завершили следствие по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы, произошедшем в декабре 2019 года. Сообщалось, что проведено более 4 тыс. следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований.

Но в декабре того же года министр транспорта Марат Карабаев заявил, что рассматривается вопрос о возобновлении расследования.