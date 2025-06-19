Оптимизация полиции Казахстана: две новые структуры хотят создать при МВД

Вместо местной полицейской службы в Казахстане предлагают создать два новых управления: профилактики и общественной и дорожной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает информационный портал МВД Polisia.kz, казахстанскую полицию ждет оптимизация. Теперь понятие "местная полицейская служба" исключается из законодательства как устаревшее.

"Вместо нее создаются два новых управления. В управление профилактики войдут ювенальная, природоохранная полиция, участковые инспекторы, вопросы защиты женщин от насилия.

В управление общественной и дорожной безопасности войдут патрульная полиция и дорожно-техническая инспекция. Это позволит исключить дублирование, повысить эффективность профилактики правонарушений и обеспечить упрощенную управляемость", - заявили в МВД.

Напомним, в апреле этого года депутаты мажилиса уже одобрили проект закона, которым предлагается реорганизовать местную полицейскую службу.

К слову, в начале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства. При этом президент подверг критике работу полиции и заявил, что в этой сфере должны произойти изменения.

В ноябре прошлого года мы писали, что департамент по противодействию киберпреступности создали при МВД Казахстана.