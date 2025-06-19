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    Движение по улице Яссауи поэтапно перекроют в Алматы до конца лета

    Опубликовано:

    Дорожный знак
    Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Алматы в период с 23 июня до 31 августа будет поэтапно перекрываться движение автотранспорта по улице Яссауи, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в квадрате улиц Саина - Шаляпина - Яссауи - Жандосова в период с 23 июня до 31 августа 2025 года будет поэтапно перекрываться движение автотранспорта по улице Яссауи:

    • 1 этап: от улицы Жандосова до улицы Степная - с 23 июня по 8 июля;
    • 2 этап: от улицы Степная до улицы Тайбурыл - с 8 июля по 21 июля;
    • 3 этап: от улицы Тайбурыл до улицы Яссауи, дом 13а - с 21 июля по 10 августа;
    • 4 этап: от улицы Яссауи, дом 13а, до улицы Шаляпина - с 10 августа по 31 августа.
    Ограничение движения в Алматы
    Ограничение движения. Фото: акимат Алматы

    Отмечается, что прокладка инженерных сетей осуществляется открытым способом из-за плотных каменистых пород, препятствующих использованию метода горизонтального направленного бурения (ГНБ).

    На данном участке планируется проложить:

    • водопроводную сеть - 1 200 м;
    • канализационную сеть - 800 м.

    "Просим жителей и водителей учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

    Добавим, также ранее жителей Алматы предупредили о том, что в южной столице по 30 июня ограничат движение на участке улицы Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

    В Алмалинском и Турксибском районах Алматы из-за плановой реконструкции инженерных сетей временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках улиц: по 20 июля - на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова в обоих направлениях; по 30 июня - на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан-Серы в обоих направлениях.

    Еще по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

    Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

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