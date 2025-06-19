Ехал с открытыми дверьми и громкой музыкой: водителя Lada оштрафовали в Астане (видео)

В Сети появилось видео с жалобой на водителя в Астане, который, как сообщается, вилял по дороге, с громкой музыкой и открытыми дверьми. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали в Instagram-аккаунте Astana__sergek. Приславший его очевидец заявил, что водитель едет с двумя открытыми дверями, громкой музыкой, и виляет по дороге, чем создает аварийную ситуацию.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. Нам сообщили, что водитель уже установлен.

"Водитель автомашины марки Lada привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, в частности - перевозку вне салона транспортного средства и открытие дверей во время движения", - информировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео погони за водителем в Алматы. Сообщалось, что он грубо нарушал все возможные правила дорожного движения, создавая реальную угрозу для пешеходов и других участников движения.

И до этого в Сети появилось видео с участием алматинца за рулем автомобиля. Он совершал опасные маневры на оживленной дороге. Полиция установила его личность и оштрафовала.

А в Астане привлекли к ответственности водителя за создание аварийной ситуации после того, как в Сети было опубликовано видео с регистратора другого авто.

Также в столице водитель BMW решил снять свое "достижение" на видео и поплатился за это. Судя по надписи на видео, водитель доехал от монумента "Байтерек" до аэропорта (это 14 километров пути) за 10 минут. В полиции сообщили, что его привлекли к административной ответственности.