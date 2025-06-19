Четырехэтажное строящееся здание сносят в предгорье Алматы

С участием судебных исполнителей начат снос признанного незаконным четырехэтажного здания в предгорье Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Алматы, четырехэтажное здание по ул. Нурмагамбетова, 374/1, признано незаконным. Снос начат накануне с участием судебных исполнителей.

"В связи с отсутствием разрешительных документов на строительство объекта управлением еще в 2022 году был подан иск на снос данной самовольной постройки, после чего последовали судебные разбирательства.

29 ноября 2022 года Алматинский городской суд удовлетворил исковые требования управления, и в Департаменте юстиции Алматы возбудили исполнительное производство", - сообщается в публикации.

Отмечается также, что с учетом правового статуса объекта, в целях предупреждения горожан от сомнительных сделок на рынке первичной недвижимости, здание фигурировало в списке нерекомендуемых для покупки недвижимости.

Ведомство также напоминает, что ранее из списка был полностью или частично снесен ряд крупных незаконных объектов, среди которых жилые комплексы "Мечта" и KHAN, Orda City и другие.

В управлении градостроительного контроля Алматы настоятельно советуют перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу: +7 705 89 66 000.

Добавим, осенью прошлого года акимат Алматы обновил список ЖК, в которых не рекомендуется покупать квартиры. Список состоит из 36 жилых комплексов.

А 10 июня этого года мы писали о том, что в Алматы по решению суда, с участием судебных исполнителей, сносят жилой комплекс Orda City.

Кроме того, в Алматы по решению суда, в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов, начат снос двухэтажного здания, расположенного по ул. Тлендиева.

Ранее в южной столице по решению суда также снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

Еще в Алматы сносят самовольные незаконные пристройки к зданиям. Так, несколько дней назад незаконную пристройку снесли по улице Карасай батыра/улице Жумалиева. Снос объекта произведен собственником во исполнение решения суда.

Ранее сообщалось, что две незаконные пристройки к жилому дому попали под снос в Алматы - производится демонтаж. Дом с незаконными пристройками располагается по ул. Наурызбай батыра 41.

До этого в Алматы под снос попала самовольная постройка, возведенная на террасе третьего этажа ЖК "Хан Тенгри" по улице Кенесары хана.