Нацбанк обратился к казахстанцам

Нацбанк призывает казахстанцев сохранять бдительность в связи со случаями мошенничества и напоминает, что сотрудники банка не обслуживают счета физлиц, передает NUR.KZ со ссылкой на регулятор.

На своем официальном сайте Национальный банк Казахстана напоминает гражданам РК сохранять бдительность в связи с возможными мошенническими схемами с использованием фиктивных документов и реквизитов, а также поддельных мобильных приложений и страниц в социальных сетях.

Банк напоминает, что основной целью злоумышленников является получение доступа к личным счетам, депозитам, денежным переводам, а также оформлению онлайн-кредитов или микрозаймов.

Мошенники могут представляться работниками Нацбанка, государственных и правоохранительных органов, банков второго уровня, операторов сотовой связи или коммунальных служб, осуществлять звонки гражданам, используя различные предлоги, в том числе направлять поддельные документы и реквизиты для банковских переводов.

Также злоумышленники могут настойчиво просить переслать поступающие СМС-сообщения, коды подтверждения, переходить по вредоносным ссылкам, скачивать приложения или активировать новые функции в мессенджере для получения доступа к мобильному устройству.

"Национальный банк Казахстана призывает граждан быть внимательными и в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих звонков, запросов, писем и сообщений, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать программное обеспечение на мобильные устройства и не осуществлять переводы денежных средств на счета неизвестных лиц.

Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают вложения в какие-либо инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", - отмечается в публикации.

Для получения консультации можно обратиться в Контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.

А в случае столкновения с мошенническими действиями настоятельно рекомендуется обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, в мае в Нацбанке заявили об участившихся случаях хищения данных банковских карт через онлайн-игры - злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт.

До этого казахстанцев призвали не верить видеороликам с лицами "сотрудников Нацбанка". Отмечалось, что мошенники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Национального банка.

В феврале Нацбанк Казахстана выступал с предупреждением о том, что мошенники начали действовать под видом инкассаторов, при этом не имея на это лицензии.

Еще в Нацбанке предупреждали, что в Казахстане активно развиваются новые схемы мошенничества - в них используются букеты цветов и сообщения о якобы доставке посылок.

Также в НБ сообщали ранее, что злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют людей о том, что они якобы стали жертвами мошеннических действий. Мошенники настаивают на переводе денег для "безопасного" возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга".

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.