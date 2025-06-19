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    "Может случиться беда": жильцы старого общежития бьют тревогу в Актобе

    Опубликовано:

    Подъезд старого общежития
    Общежитие. Скриншот из видео: КТК

    В Актобе жители старого общежития просят помощи. Два года они не могут добиться ремонта здания, в котором протекает крыша, висят опасные провода и трескаются стены, передает сайт телеканала КТК.

    По информации телеканала, условия проживания в старом пятиэтажном общежитии в Актобе угрожают жизни. Об этом рассказали сами жильцы. Говорят, в подвале и в подъездах свисают провода, которые в любой момент могут замкнуть. Крыша протекает при каждом дожде, заливая квартиры на верхних этажах. На стенах - трещины и пятна от постоянной сырости. Жильцы живут с мыслью: если не начнут ремонт, рано или поздно здесь случится беда.

    "Мы хоть будем жить на нормальных условиях? Мы живем как в бомжатнике, извините. Вот посмотрите, везде дома сделали, а наш как тот тополь на Плющихе стоит", - рассказала жительница дома Татьяна Новиковская.

    Сообщается, что жильцы добились одобрения заявки по госпрограмме модернизации. Это произошло еще два года назад, а на практике ничего не изменилось. В прошлом году деньги, по разговорам, перенаправили на ликвидацию последствий паводков. В этом - снова нет финансирования.

    По словам чиновников, модернизация откладывается из-за того, что республиканский бюджет не выделяет средства. Теперь, как утверждают в акимате, надежда только на областной. Но и там все еще под вопросом.

    "Управлением энергетики и ЖКХ на заседании маслихата в конце этого месяца будет решаться вопрос о выделении из бюджета денег. И по итогам, если будут выделены деньги из областного бюджета, модернизация будет продолжаться по этим домам", - сообщил руководитель жилищного фонда акимата Актобе Асхат Казиев.

    Источник: КТК

    Ранее сообщалось, что два года жители одной из девятиэтажек Актобе живут без лифта. Врачи скорой помощи отказываются подниматься, пенсионеры неделями сидят взаперти.

    Также дом в центре Атырау оказался в бедственном положении - жильцы жалуются на разруху и зловоние. Они просят признать дом аварийным и снести его.

    В прошлом году мы писали, что жильцы двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. В акимате отреагировали на жалобы.

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