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    Ядовитого каракурта заметили в центре Актау

    Опубликовано:

    Паук каракурт
    Каракурт. Иллюстративное фото: Rinaldo Macrolife / Getty Images

    Один из самых опасных видов пауков был замечен в центре Актау - по словам эксперта, это нехарактерное явление для региона, передает местное издание "Лада".

    По словам председателя регионального экологического совета ассоциации "ECOJER" и члена Общественного совета при Минэкологии РК Адильбека Козыбакова, пауков могли случайно завезти туристы. Либо, как предположил он, они уже обитали на территории города, например, в Ботаническом саду.

    Отмечается, что нынешний всплеск численности спровоцировал их массовое расселение.

    Эксперт также предполагает, что причиной активного распространения каракуртов является изменение климата.

    "За последние три года весна и лето в регионе стали более влажными, участились дожди. В результате пустыня вокруг Актау начала активно зарастать, создавая благоприятные условия для насекомых, - основной пищи каракуртов. Рост кормовой базы повлиял и на рост популяции самих пауков", - говорит Адильбек Козыбаков.

    Эксперт призвал к дезинсекционным мероприятиям и информированию населения в целях избежания трагедий.

    Ранее на видео попал смертельно опасный паук каракурт, ползающий на площади "Ынтымак".

    Ранее алматинские врачи дали рекомендации на случай, если каракурт укусит человека. Если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай.

    При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

    "Если после укуса боль не сильная пациента, то после оказания медицинской помощи пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение", - рассказали врачи.

    Основные симптомы после укуса:

    • судороги в конечностях;
    • лихорадка;
    • потливость;
    • головная боль;
    • острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни;
    • сбой дыхания;
    • аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.

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