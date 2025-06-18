Из-за жары на юге Казахстана резко выросло число вызовов скорой помощи

В Кызылординской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте температура воздуха поднялась до +46. Количество вызовов "скорой" увеличилось, передает сайт телеканала КТК.

Такая погода - настоящее испытание для людей. Медики работают в усиленном режиме. В приемном покое в такое пекло всегда заметно увеличивается число пациентов.

45-градусная жара держится уже не первый день. Страдают сердечники, становится больше и количество обращений в инфекционную больницу - продукты портятся быстрее, и можно получить кишечное расстройство.

Чаще стали болеть и простудными заболеваниями. Тут всему виной холодные напитки и мороженое.

Синоптики обнадеживают: уже с завтрашнего дня жара начнет немного спадать, и тогда +35-37 покажутся прохладными. Но врачи настоятельно советуют беречься.

"Если у нас обычно поступает 1800-1900 вызовов в сутки, то сейчас намного больше, около 2200 вызовов. У людей часто повышается артериальное давление. Случаются ОРЗ, по гриппу многие вызывают. И еще часто регистрируются кишечные инфекции", - рассказала журналистам издания заведующая отделением станции скорой медицинской помощи Шымкента Райгуль Есеналиева.

Источник: КТК

Напомним, об увеличении вызовов скорой помощи с наступлением жары в июне сообщалось и в прошлом году. В Павлодарской области люди падали в обмороки от жары.

Добавим, сегодня, 18 июня, сильная жара пришла во все мегаполисы Казахстана. Накануне сообщалось, что на сегодня в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары и грядущей грозы.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

уделять особое внимание детям.