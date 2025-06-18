Из-за жары на юге Казахстана резко выросло число вызовов скорой помощи
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В Кызылординской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте температура воздуха поднялась до +46. Количество вызовов "скорой" увеличилось, передает сайт телеканала КТК.
Такая погода - настоящее испытание для людей. Медики работают в усиленном режиме. В приемном покое в такое пекло всегда заметно увеличивается число пациентов.
45-градусная жара держится уже не первый день. Страдают сердечники, становится больше и количество обращений в инфекционную больницу - продукты портятся быстрее, и можно получить кишечное расстройство.
Чаще стали болеть и простудными заболеваниями. Тут всему виной холодные напитки и мороженое.
Синоптики обнадеживают: уже с завтрашнего дня жара начнет немного спадать, и тогда +35-37 покажутся прохладными. Но врачи настоятельно советуют беречься.
"Если у нас обычно поступает 1800-1900 вызовов в сутки, то сейчас намного больше, около 2200 вызовов. У людей часто повышается артериальное давление. Случаются ОРЗ, по гриппу многие вызывают. И еще часто регистрируются кишечные инфекции", - рассказала журналистам издания заведующая отделением станции скорой медицинской помощи Шымкента Райгуль Есеналиева.
Источник: КТК
Напомним, об увеличении вызовов скорой помощи с наступлением жары в июне сообщалось и в прошлом году. В Павлодарской области люди падали в обмороки от жары.
Добавим, сегодня, 18 июня, сильная жара пришла во все мегаполисы Казахстана. Накануне сообщалось, что на сегодня в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары и грядущей грозы.
Как не пострадать при жаре
Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:
- для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);
- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
- днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
- во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
- уделять особое внимание детям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256981-iz-za-zhary-na-yuge-kazahstana-rezko-vyroslo-chislo-vyzovov-skoroy-pomoshchi/
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