Грозы, пыльные бури и сильную жару прогнозируют синоптики по Казахстану в четверг

Штормовое предупреждение объявлено на четверг, 19 июня, по регионам Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

19 июня в области Жетісу днем в районе Алакольских озер ожидается ветер скоростью 15-20 м/с.

В Талдыкоргане днем ожидается очень сильная жара 40-42 градусов.

19 июня ночью на севере, востоке области Ұлытау, днем на севере, востоке, в центре области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град. Ветер на севере, востоке, в центре области - временами порывы скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане днем ожидается гроза, ветер - временами порывы скоростью 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. На западе, севере области град. Утром и днем ветер - временами порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде днем ожидаются гроза, град. Утром и днем ветер - временами порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Атырауской области днем ожидается временами сильный дождь, град, ночью на западе, севере, юге области гроза, днем - гроза. На западе, севере, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области - высокая пожарная опасность.

В Атырау ожидается гроза. Днем ветрено - порывы скоростью 15-18 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге, в центре области пыльная буря. Ночью на северо-западе, юге области ветер, днем - временами порывы скоростью 15-20 м/с На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау 19 июня днем ожидается ветер- порывы скоростью 15-18 м/с.

В центре Актюбинской области днем ожидается сильный дождь, град, шквал. На западе области ночью и днем ожидается гроза. Днем на юге, в центре области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге области Абай днем ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с, порывы 23 скоростью м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов, на севере, юге области - очень сильная жара 40 градусов. На западе, севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области - сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее 19 июня днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области - сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске 19 июня днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Также днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Также с 20.00 часов 18 июня до 08.00 часов 19 июня по Усть-Каменогорску сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В Астане временами ожидается гроза, днем град и ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

19 июня ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, юге области ожидаются гроза, днем - гроза, на западе, севере, юге области - град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ночью на западе, севере, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, днем временами скоростью 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кокшетау ожидается гроза, днем ветрено - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается дождь, гроза, на севере, востоке, области - сильный дождь, днем - град. Ночью на западе, востоке области туман. На западе, востоке, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 19 июня ожидается гроза, ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза, на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер ночью на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем скоростью 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 23-28 м/с. г.

В Петропавловске 19 июня ночью ожидается временами сильный дождь. Гроза, шквал, днем град. Ветер скоростью 15-20 м/с, днем - порывы скоростью 23 м/с.

В Кызылординской области ожидается ночью на востоке, днем на востоке, севере области гроза. На севере, в центре области шквал, пыльная буря. Ветер ночью на севере, в центре области скоростью 15-20 м/с, днем скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде ночью и утром ожидается гроза, днем - пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области днем ожидается гроза. На севере, западе области - пыльная буря. На севере, западе, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 19 июня днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане ожидается временами пыльная буря, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области - высокая пожарная опасность.

В Таразе 19 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Павлодарской области ночью ожидается гроза. Днем - гроза, ветер на западе, юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 33-38 градусов. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. На северо-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодаре 19 июня днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, сильная жара 35-37 градусов.

На севере, в центре Алматинской области днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Конаеве днем ожидается ветер - порывы скоростью 18 м/с.