Грозы, пыльные бури и сильную жару прогнозируют синоптики по Казахстану в четверг

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Грозы, пыльные бури и сильную жару прогнозируют синоптики по Казахстану в четверг

    Опубликовано:

    Гроза над городом
    Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

    Штормовое предупреждение объявлено на четверг, 19 июня, по регионам Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    19 июня в области Жетісу днем в районе Алакольских озер ожидается ветер скоростью 15-20 м/с.

    В Талдыкоргане днем ожидается очень сильная жара 40-42 градусов.

    19 июня ночью на севере, востоке области Ұлытау, днем на севере, востоке, в центре области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град. Ветер на севере, востоке, в центре области - временами порывы скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жезказгане днем ожидается гроза, ветер - временами порывы скоростью 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке, западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. На западе, севере области град. Утром и днем ветер - временами порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

    В Караганде днем ожидаются гроза, град. Утром и днем ветер - временами порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге Атырауской области днем ожидается временами сильный дождь, град, ночью на западе, севере, юге области гроза, днем - гроза. На западе, севере, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области - высокая пожарная опасность.

    В Атырау ожидается гроза. Днем ветрено - порывы скоростью 15-18 м/с.

    На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге, в центре области пыльная буря. Ночью на северо-западе, юге области ветер, днем - временами порывы скоростью 15-20 м/с На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актау 19 июня днем ожидается ветер- порывы скоростью 15-18 м/с.

    В центре Актюбинской области днем ожидается сильный дождь, град, шквал. На западе области ночью и днем ожидается гроза. Днем на юге, в центре области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актобе днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, юге области Абай днем ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с, порывы 23 скоростью м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов, на севере, юге области - очень сильная жара 40 градусов. На западе, севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области - сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Семее 19 июня днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

    На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области - сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Усть-Каменогорске 19 июня днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Также днем ожидается сильная жара 35 градусов.

    Также с 20.00 часов 18 июня до 08.00 часов 19 июня по Усть-Каменогорску сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

    В Астане временами ожидается гроза, днем град и ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

    19 июня ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, юге области ожидаются гроза, днем - гроза, на западе, севере, юге области - град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ночью на западе, севере, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, днем временами скоростью 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

    В Кокшетау ожидается гроза, днем ветрено - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Костанайской области ожидается дождь, гроза, на севере, востоке, области - сильный дождь, днем - град. Ночью на западе, востоке области туман. На западе, востоке, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Костанае 19 июня ожидается гроза, ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза, на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер ночью на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем скоростью 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 23-28 м/с. г.

    В Петропавловске 19 июня ночью ожидается временами сильный дождь. Гроза, шквал, днем град. Ветер скоростью 15-20 м/с, днем - порывы скоростью 23 м/с.

    В Кызылординской области ожидается ночью на востоке, днем на востоке, севере области гроза. На севере, в центре области шквал, пыльная буря. Ветер ночью на севере, в центре области скоростью 15-20 м/с, днем скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылорде ночью и утром ожидается гроза, днем - пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В горных районах Туркестанской области днем ожидается гроза. На севере, западе области - пыльная буря. На севере, западе, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте 19 июня днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестане ожидается временами пыльная буря, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области - высокая пожарная опасность.

    В Таразе 19 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, юге Павлодарской области ночью ожидается гроза. Днем - гроза, ветер на западе, юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 33-38 градусов. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. На северо-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Павлодаре 19 июня днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, сильная жара 35-37 градусов.

    На севере, в центре Алматинской области днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Конаеве днем ожидается ветер - порывы скоростью 18 м/с.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.