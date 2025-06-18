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    Утечка данных казахстанцев: в "Правительстве для граждан" сделали заявление

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Мужчина работает с данными
    Данные. Иллюстративное фото: CentralITAlliance/Getty Images

    Госкорпорация "Правительство для граждан" в своем официальном Telegram-канале сделала заявление касательно утечки данных казахстанцев, передает NUR.KZ.

    В компании заявили, что дают разъяснение в связи с распространяемыми сведениями об утечке данных главы госкорпорации и попыткой связать эту ситуацию с деятельностью организации.

    В компании пояснили, что они не курируют деятельность портала электронного правительства eGov.kz. Также ЦОНы и спецЦОНы предоставляют услуги на базе интегрированной информационной системы ЦОН (ИИС ЦОН). Это - "единое окно", которое интегрировано более чем с 50 государственными информационными системами других госорганов.

    Компания также пояснила, что система ЦОН не содержит собственных баз данных с персональной информацией граждан, сотрудники ЦОН не имеют прямого доступа к персональным данным из этих систем, а также любое подключение к сервисам проходит только с согласия услугополучателя, подтвержденного через биометрию или сервис контроля доступа.

    Подчеркивается, что система работает только через защищенный канал Единой транспортной сети государственных органов (ЕТС ГО) и не имеет доступа к публичным каналам интернет-связи.

    "Таким образом, ИИС ЦОН является только интерфейсом, через который гражданин может подать заявление на получение государственной услуги. Все данные передаются напрямую в уполномоченные государственные органы, владеющие соответствующими реестрами", - говорится в сообщении.

    Напомним, ранее в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан. В Минцифры прокомментировали эти сведения.

    Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

    Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке. Также свое мнение высказал заместитель премьер-министра Роман Скляр. Также была высказана версия, что некоторые данные являются фейковыми.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заверил, что речь идет не о новых данных.

    "Никакого взлома государственных баз данных свежих не было. Это, скорее всего, исторические данные, которые ранее утекли, они в даркнете сейчас доступны, когда появляются на каких-либо Telegram-каналах.

    Мы это блокируем, были небольшие обновления этих данных. Эти данные датируются до первого мая 2024 года, свежих утечек не было", - заявил он.

    Добавим, в мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.

    Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

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