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    Костанаец купил авто и поехал в ЦОН за новыми номерами, а попал в суд

    Опубликовано:

    Смена номеров на автомобиле
    Мужчина меняет номера. Иллюстративное фото: Mariia Demchenko / Getty Images

    Житель Костаная приобрел автомобиль и отправился в ЦОН за новыми номерами. Но, так как машина уже была снята с учета, водителя остановили полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, казахстанец оформил приобретение автомобиля Lada полностью онлайн через раздел "Госуслуги" в приложении банка.

    Сделка была зарегистрирована. В 11:55 поступило уведомление о снятии авто с учета, а в 12:06 - о необходимости получения новых номеров в ЦОНе.

    По пути в специализированный ЦОН для завершения процедуры мужчину остановили сотрудники полиции. В отношении него составили протокол по ч.4 ст.590 КоАП за управление автомобиля якобы с подложными государственными номерными знаками.

    В ходе судебного разбирательства выяснилось, что номера не являлись поддельными, но были признаны недействительными из-за снятия автомобиля с регистрации.

    По ч.4 ст.590 КоАП ответственность наступает лишь при наличии умысла, которого в действиях казахстанца суд не установил.

    "Он управлял автомобилем только с целью законной перерегистрации. Оформление автомобиля через приложение полностью соответствует закону и согласовано с уполномоченными органами МВД", - отметили в суде.

    По результатам рассмотрения специализированный суд по административным правонарушениям Костаная признал отсутствие в действиях мужчины состава административного правонарушения.

    Постановление суда пока не вступило в законную силу.

    Добавим, что в соответствии с ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

    Ранее стало известно, что в Жезказгане водителя, скрывшего номера своего автомобиля Hyundai Elantra, арестовали на сутки и лишили водительских прав на год.

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