Массовая утечка данных казахстанцев: нужно ли перевыпускать ИИН и удостоверения, ответили в Минюсте

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков на брифинге в СЦК рассказал, нужно ли для защиты граждан от мошенников перевыпустить ИИН и удостоверения личности казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что такое предложение казахстанцы высказывают в соцсетях. По их данным, перевыпуск основных документов, удостоверяющих личность, мог бы обезопасить их от атак мошенников.

"Все наши системы находятся в контуре АО "НИТ", полностью защищенные, то есть самые главные системы страны - это наши. Все данные по физлицам и юрлицам. Это основа всей цифровизации страны.

Поэтому наши системы находятся в контуре АО "НИТ" - это государственный оператор информационных систем, самые защищенные там сервера, самые лучшие специалисты, поэтому никаких утечек по нашим базам никогда не было и не будет, я в этом уверен и они в защищенном контуре eGov: все наши основные базы там, в полной защите", - сказал Бекболат Молдабеков.

Он же высказался о возможности перевыпуска ИИН и удостоверений личности.

"Перевыпускать ИИН смысла нет. Что касается мошенников и кредитов, то на eGov есть такой сервис, как "Стоп-кредит", где вы можете вбить свой ИИН и поставить себя в этот реестр, и никто и никогда уже не сможет на вас оформить кредит.

Данные все защищены, но единственное - надо понимать, что мошенники тоже не дремлют, как они задают вопросы, важно никому не доверять и не диктовать СМС-коды, которые приходят дополнительно.

Если вы перевыпустите удостоверение, это же не значит (что вы будете защищены - прим. ред.), потому что мошенники же не по удостоверениям (оформляют кредиты - прим. ред.), а по звонкам, поэтому здесь важно не перевыпускать, а грамотно защитить себя: не отправлять СМС и обезопаситься, и на eGov поставить "Стоп-кредит", и открывать себе доступ только тогда, когда вам реально нужен будет кредит. Это доступно в eGov Mobile и доступ делается за пару минут", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан. В Минцифры прокомментировали эти сведения.

Добавим, в мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.

Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

В марте текущего года мы писали, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть. Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.

Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.