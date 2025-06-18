"Взлома не было": новые подробности об утечке данных 16 млн казахстанцев озвучили в Минцифры

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса прокомментировал информацию об утечке личных данных более 16 млн казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заверил, что речь идет не о новых данных.

"Никакого взлома государственных баз данных свежих не было. Это, скорее всего, исторические данные, которые ранее утекли, они в даркнете сейчас доступны, когда появляются на каких-либо Telegram-каналах.

Мы это блокируем, были небольшие обновления этих данных. Эти данные датируются до первого мая 2024 года, свежих утечек не было", - заявил он.

Напомним, в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан.

Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке. Также свое мнение высказал заместитель премьер-министра Роман Скляр. Также была высказана версия, что некоторые данные являются фейковыми.

В мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.