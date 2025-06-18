Люди оказались заблокированы в лифте в Уральске

В Уральске спасатели освободили троих людей, застрявших в лифте. Для этого пришлось вскрывать двери подъемника, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, сегодня на пульт "112" поступило сообщение о том, что на улице Курмангазы в Уральске трое человек оказались заблокированы в лифте.

На место оперативно прибыл дежурный расчет спасательного отряда МЧС. С помощью шанцевого инструмента спасатели произвели вскрытие двери лифта и освободили людей.

МЧС напоминает, что делать, если вы застряли в лифте:

Ранее стало известно, что в Таразе шесть человек, среди которых была беременная женщина, оказались заперты в лифте. На помощь людям пришли спасатели, которые с помощью гидравлических инструментов открыли дверь.

В Астане трое взрослых и младенец оказались в ловушке пассажирского лифта. Прибывшие на место вызова спасатели помогли людям выбраться.

А в Актобе жители одной из девятиэтажек два года живут без лифта. Врачи скорой помощи отказываются подниматься, пенсионеры неделями сидят взаперти. По программе модернизации в этом доме новый лифт должен был появиться еще в прошлом году. Но финансирования как не было, так и нет.

не волнуйтесь сами и успокойте соседей;

свяжитесь с диспетчером;

не нажимайте на все кнопки;

не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

используйте все каналы связи.