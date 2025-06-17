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    "Разъедало глаза, горло": карагандинцы жалуются на едкий запах от обжарки кофе (видео)

    Опубликовано:

    Чашка кофе стоит на столе рядом с молотыми зернами
    Кофе. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

    В Караганде жители частного сектора жалуются на едкий запах с соседнего предприятия, где обжаривают кофе. Владельца предприятия оштрафовали, передает сайт телеканала КТК.

    Люди говорят, это совсем не похоже на бодрящий аромат популярного напитка.

    "Это ужасный запах! Вначале вообще было непонятно, что это такое. Разъедало глаза, разъедало горло все. Как будто какие-то комки в горле, вот ты чувствуешь – даже налет в горле образуется. И от этого никуда не спрячешься", - жалуется Даниил Евдошенко.

    Предприятие по обжарке кофе начало работать прямо напротив частного сектора в прошлом году. Жители долгое время думали, что где-то поблизости жгут резину. И только спустя время узнали о новом соседе, хотя по санитарным нормам такой объект относится к категории вредных и, согласно правилам, должен находиться от жилых домов на расстоянии 300 метров.

    Во время проверки выяснилось, что предприниматель работает без разрешительных документов от санаэпидемиологов. За это ему уже выписали штраф и обязали устранить нарушения, то есть избавить жителей от запаха.

    Но бизнесмен ничего не предпринял, он продолжает жарить зерна для крепкого напитка. А от комментариев пока отказывается.

    "У них и в первоначальном заключении этого объекта на санитарно-очистную зону нету. Жалобы от жителей – они продолжались, и до сих пор есть эти жалобы. Нами подано исковое заявление, чтобы экономический суд – по приостановлению этого объекта", - сообщил замглавы управления санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би Караганды Бейбит Абжанов.

    Источник: КТК

    Напомним, ранее жители Караганды жаловались на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар. Коммунальные службы заверяют, что все потушили, однако горожане продолжают жаловаться на сильную гарь.

    В мае сообщалось, что жители Усть-Каменогорска обеспокоены экологической ситуацией в городе. В Сети появились видео с сильным задымлением в районе титано-магниевого комбината.

    А в прошлом году в Астане жители пожаловались на состояние речки Сарыбулак. Жители соседних домов писали, что река превращается в болото и стоит ужасный запах.

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